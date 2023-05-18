Аналитик Мэтрик: концентрация западной техники станет началом контрнаступления ВСУ

Главным признаком начала контрнаступления Вооруженных сил Украины станет концентрация западной бронетехники на передовой. Таким мнением поделился военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.
По его словам, большое сосредоточение оружия, боевых машин, пехоты, бронированной разведывательной техники, танков и западных бронетранспортеров станет предвестником начала наступательной операции украинской армии.
Однако Мэтрик отметил, что до сих пор непонятно, сможет ли киевский режим осуществить задуманное. Тем не менее Украина объявит о начале контрнаступления, когда оно станет очевидным для всех, сказал аналитик.