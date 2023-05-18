Подозреваемого в работе на украинские спецслужбы арестовали в Биробиджане

Подозреваемый в сборе информации в интересах Службы безопасности Украины (СБУ) взят под арест в Биробиджане. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСБ по ЕАО.
Согласно версии следствия, биробиджанец сотрудничал с СБУ на «материальной основе», выполняя задания по сбору информации о деятельности российской армии в зоне специальной военной операции (СВО). Он также искал исполнителей для диверсий на транспортной инфраструктуре.
Уголовное дело в отношении подозреваемого возбудили по ст. 275.1 УК РФ, максимальный срок лишения свободы по которой составляет восемь лет. По ходатайству следствия мужчина взят под арест.