Подозреваемого в работе на украинские спецслужбы арестовали в Биробиджане

Согласно версии следствия, биробиджанец сотрудничал с СБУ на «материальной основе», выполняя задания по сбору информации о деятельности российской армии в зоне специальной военной операции (СВО). Он также искал исполнителей для диверсий на транспортной инфраструктуре.