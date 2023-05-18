Посольство России: США предпочитают «не замечать» преступления киевского режима

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне обвинило США в лицемерии и заявило, что американская сторона предпочитает «не замечать» террористические действия Киева. Публичный комментарий размещен в официальном Telegram-канале ведомства.
В посольстве отметили, что заявления американских представителей о якобы не осведомленности по поводу высказываний руководства украинской разведки о причастности Киева к убийствам и покушениям на российских общественных деятелей и журналистов вызывают возмущение. Для Вашингтона уже стало нормальным откровенно «не замечать» террористические акты киевского режима.
При этом постоянные попытки присвоить России, стране, борющейся с национализмом, клеймо «страны – спонсора терроризма» отдают лицемерием. Очевидно, что по пути террора и нивелирования ценности человеческой жизни идет Украина, но в США это будто бы никого не волнует.