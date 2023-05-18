Посольство России: США предпочитают «не замечать» преступления киевского режима

В посольстве отметили, что заявления американских представителей о якобы не осведомленности по поводу высказываний руководства украинской разведки о причастности Киева к убийствам и покушениям на российских общественных деятелей и журналистов вызывают возмущение. Для Вашингтона уже стало нормальным откровенно «не замечать» террористические акты киевского режима.