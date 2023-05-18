Французская полиция усилила наблюдение за семьей Макрона после нападения на родственника жены

По данным СМИ, Жан-Батист Тронье, родственник супруги французского лидера Эммануэля Макрона, попал в драку возле семейного кафе Тронье Амьене. Он стал жертвой нападения после общения президента с прессой. Отец пострадавшего заявил, что правонарушители далеко не один раз участвовали в акциях протеста.