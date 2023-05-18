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Французская полиция усилила наблюдение за семьей Макрона после нападения на родственника жены

Происшествия
Французская полиция усилила наблюдение за семьей Макрона после нападения на родственника жены

Родственники первой леди Франции Брижит Макрон находятся под круглосуточным наблюдением правоохранительных органов после атаки на ее внучатого племянника. Об этом говорится в репортаже радио RTL France.

По данным СМИ, Жан-Батист Тронье, родственник супруги французского лидера Эммануэля Макрона, попал в драку возле семейного кафе Тронье Амьене. Он стал жертвой нападения после общения президента с прессой. Отец пострадавшего заявил, что правонарушители далеко не один раз участвовали в акциях протеста.

«В отношении других членов семьи супруги главы государства бдительность полиции также была усилена», – отметили на радио.

Семья Тронье в течение долгого времени опасалась нападений со стороны противников пенсионной реформы. Выступающие против изменения законодательства уже предпринимали попытки напасть на кондитерскую.

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