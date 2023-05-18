Посол Антонов осудил призыв ЦРУ к россиянам доносить на свою страну

По его словам, это уже не первая подобная провокация американских спецслужб против страны. Вашингтон провалил «санкционный блицкриг» и сейчас пытается навести смуту среди российского народа, подчеркнул Антонов. Так он прокомментировал ролик ЦРУ, в котором граждан РФ призывают делиться информацией о «экономике или высшем руководстве».