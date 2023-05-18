Журналист Хинкл осудил Белый дом за помощь Киеву из-за числа бездомных ветеранов в США

Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал финансовую помощь Вашингтона Украине из-за большого количества бездомных ветеранов в США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Журналист задался вопросом, для чего американские власти отправляют деньги киевскому режиму, если в США около 20 тыс. ветеранов живут на улице без крыши над головой. Ранее о плачевном положении бывших военных написала газета The New York Post.
По данным издания, бездомных ветеранов начали выселять из отелей, чтобы освободить места для мигрантов и получить побольше прибыли. Еще одно американское агентство провело опрос, который показал, что уровень поддержки помощи Украине среди граждан США снизился до 15%.