Global Times: США издалека наблюдают за истекающей кровью Европой

Европа оказалась в ситуации, когда в результате утраты старой системы безопасности она не может больше чувствовать себя защищенной, а ее население испытывает последствия социально-экономических потрясений. Граждане Евросоюза вынуждены привыкать к гораздо менее комфортной жизни в то время, когда весь капитал утекает в Соединенные Штаты.