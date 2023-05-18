Пока Соединенные Штаты Америки, решая свои геополитические задачи, накачивают Украину оружием, Европа истекает кровью. Об этом пишет китайское издание Global Times.
В статье отмечается, что в начале конфликта казалось, что он сплотит Европу и установит более тесные трансатлантические связи, однако уже сейчас видно, что этому не суждено сбыться. Пока по одну сторону океана считают прибыль, европейцы страдают от разрушительных последствий вызванного кризиса.
Европа оказалась в ситуации, когда в результате утраты старой системы безопасности она не может больше чувствовать себя защищенной, а ее население испытывает последствия социально-экономических потрясений. Граждане Евросоюза вынуждены привыкать к гораздо менее комфортной жизни в то время, когда весь капитал утекает в Соединенные Штаты.