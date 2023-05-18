Три российских банка подали заявки на открытие филиалов на Кубе

Несколько отечественных банков заинтересованы в открытии филиалов на Кубе. Три организации уже подали заявки, сообщил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«В Центральном банке Кубы уже есть три заявки от российских банков», — заявил Титов, не уточнив, какие.
По его словам, Куба уже подтвердила заинтересованность в регистрации филиалов российских банков. Титов добавил, что Москва и Гавана рассматривают возможность создания совместных компаний для среднего и малого бизнеса. Россия уже направила Центральному банку Кубы свои предложения, заключил бизнес-омбудсмен.