Три российских банка подали заявки на открытие филиалов на Кубе

По его словам, Куба уже подтвердила заинтересованность в регистрации филиалов российских банков. Титов добавил, что Москва и Гавана рассматривают возможность создания совместных компаний для среднего и малого бизнеса. Россия уже направила Центральному банку Кубы свои предложения, заключил бизнес-омбудсмен.