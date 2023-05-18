Сенатор Круз заявил о работе над ужесточением санкций против Ирана и России

Американские законодатели работают над проектом закона об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Это необходимо, чтобы помешать сближению стран, сообщил в институте Хадсона сенатор США Тед Круз.
«Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта,... который заставит администрацию Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений», — заявил он.
Сенатор предложил наложить ограничения на самолеты, морские суда и банки, которые Иран и Россия используют для поддержки специальной военной операции (СВО). Новый законопроект также предполагает заморозку активов Тегерана на миллиарды долларов.