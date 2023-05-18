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Президент МОК призвал допустить представителей всех стран к Олимпийским играм

Спорт
Президент МОК призвал допустить представителей всех стран к Олимпийским играм

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил желание увидеть спортсменов от всех стран-участников организации. Его слова привело издание «Блиц Спорт».

Он посоветовал допустить всех представителей национальных комитетов к соревнованиям. Бах также призвал федерации к соблюдению рекомендаций комитета. В этом его поддержал президент Болгарии Румен Радев.

«Он также хочет, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов имели возможность участвовать в Олимпийских играх», – говорится в публикации.

Исполком МОК ранее порекомендовал допускать до соревнований россиян, выступающих против СВО на Украине, в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация выступает против участия атлетов, имеющих отношение к ВС РФ или силовым структурам.

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