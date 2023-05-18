Декларацию о создании реестра ущерба Украине не подписали шесть стран

Шесть стран отказались подписать декларацию о создании реестра ущерба Украине. Информацию об этом сообщила заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудрая.
Во время саммита Совета Европы в Рейкьявике документ не подписали Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция. При этом 43 государства приняли декларацию, в их числе Грузия, Эстония, Латвия и другие.
Андорра, Болгария и Швейцария выразили готовность присоединиться к реестру. В настоящее время эти страны походят все необходимые внутренние процессы, написала Мудрая.
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Совет Европы утвердил создание реестра ущерба, причиненного Украине при боевых действиях.