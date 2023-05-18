Декларацию о создании реестра ущерба Украине не подписали шесть стран

Во время саммита Совета Европы в Рейкьявике документ не подписали Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция. При этом 43 государства приняли декларацию, в их числе Грузия, Эстония, Латвия и другие.