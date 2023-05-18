Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал принять вооруженную Западом Украину в НАТО

Киссинджер заявил, что при возможности побеседовать с президентом РФ Владимиром Путиным он бы объяснил, что «ему тоже было бы безопаснее» с Украиной в НАТО. Но европейцы не хотят видеть страну в составе Альянса, а предпочитают вооружить Киев и заставить обороняться.