Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал принять вооруженную Западом Украину в НАТО

Украину нужно принять в НАТО как страну с наименее опытным руководством, но наилучшим вооружением. Об этом в интервью Economist заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Эксперт считает, что Россия больше не представляет конвенциональную угрозу, но Украина активно вооружается. Если спецоперация РФ закончится не в ее пользу, мир получит недовольную Москву и недовольный Киев, предположил Киссинджер.
«Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», — объяснил бывший госсекретарь США.
Киссинджер заявил, что при возможности побеседовать с президентом РФ Владимиром Путиным он бы объяснил, что «ему тоже было бы безопаснее» с Украиной в НАТО. Но европейцы не хотят видеть страну в составе Альянса, а предпочитают вооружить Киев и заставить обороняться.