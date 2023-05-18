«Это даже хорошо». Евстафьев объяснил, почему США начали угрожать своим союзникам

Но сейчас ситуация такова, что американцам приходится разыгрывать против Саудовской Аравии – то есть перед своим ключевым союзником – безобразную пропагандистскую кампанию с угрозами и обвинениями. А значит, ни о какой мягкой силе речи уже не идет, делает вывод эксперт.