«Это даже хорошо». Евстафьев объяснил, почему США начали угрожать своим союзникам

Тот факт, что Соединенные Штаты начали открыто угрожать своим ключевым союзникам, в частности, Объединенным Арабским Эмиратам, является очень показательным, так как свидетельствует о том, что пресловутая американская мягкая сила перестает работать.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Дмитрий Евстафьев, комментируя то, как Вашингтон пригрозил ОАЭ возможными последствиями их дружбы с Россией и Китаем.
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян получил от американских чиновников предупреждение о том, что отношения страны с Соединенными Штатами могут быть поставлены под угрозу и з-за сотрудничества Абу-Даби в области разведки и в военной сфере с Москвой и Пекином.
Как напомнил по этому поводу Дмитрий Евстафьев, Арабские Эмираты далеко не первая страна, которой американцы так грубо угрожают.
«Ровно так же угрожают Саудовской Аравии. Ровно так же угрожают Египту, публично. Ровно так же угрожают, но уже с акцентом не на Россию, а прежде всего на Китай, странам Юго-Восточной Азии, – перечислил политолог. – И я вам так скажу: это хорошо, что американцы так угрожают. Это говорит о том, что все основные механизмы их так называемой мягкой силы, которой они кичились десятилетиями, перестают работать».
Мягкая сила, напомнил Евстафьев, заключается, как правило, в том, что элиты даже очень крупной державы автоматически делают то, что нужно их союзникам.
Но сейчас ситуация такова, что американцам приходится разыгрывать против Саудовской Аравии – то есть перед своим ключевым союзником – безобразную пропагандистскую кампанию с угрозами и обвинениями. А значит, ни о какой мягкой силе речи уже не идет, делает вывод эксперт.