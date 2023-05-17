Пригожин объяснил, почему ВДВ РФ мешают ЧВК «Вагнер» «захлопнуть» Бахмут прямо сейчас

Но Пригожин подчеркнул, что штурмовики продолжают продвигаться в Бахмуте и в ближайшее время город будет взят. Сегодня бойцы отряда заняли еще 260 метров территории населенного пункта. Всего ЧВК «Вагнер» контролируют 180 тыс. квадратных метров. Украинские националисты удерживают «пару процентов» площади Бахмута, рассказал предприниматель.