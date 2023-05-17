Пригожин объяснил, почему ВДВ РФ мешают ЧВК «Вагнер» «захлопнуть» Бахмут прямо сейчас

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, почему бойцы подразделения не могут окружить противника в Бахмуте. Соответствующее заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
По словам Пригожина, ВДВ России в результате наступления «заняли выгодный для противника рубеж», что мешает «захлопнуть» Бахмут прямо сейчас. Это новый стратегический маневр, который будет вписан в учебники, иронично прокомментировал бизнесмен.
«Отскок Герасимова. Он будет вписан так же как танковый клин Гудериан, как кубанская этажерка Покрышкина, или как Брусиловский прорыв. Поэтому мгновенно решительный отскок Герасимова от противника, к сожалению, сегодня не дают в дни захлопнуть Артемовск», — сказал основатель «оркестра».
Но Пригожин подчеркнул, что штурмовики продолжают продвигаться в Бахмуте и в ближайшее время город будет взят. Сегодня бойцы отряда заняли еще 260 метров территории населенного пункта. Всего ЧВК «Вагнер» контролируют 180 тыс. квадратных метров. Украинские националисты удерживают «пару процентов» площади Бахмута, рассказал предприниматель.