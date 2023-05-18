«Пророчество Бжезинского сбывается». В Baijiahao напомнили об итогах глупой политики США

Недальновидная агрессивная политика Соединенных Штатов по отношению к ряду государств привела к тому, что начинает сбываться давнее негативное для американцев пророчество политолога Збигнева Бжезинского.
Об этом пишут аналитики китайского издания Baijiahao. Перевод материала на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
Как напоминают авторы статьи, политолог и советник 39-го президента США Джимми Картера по нацбезопасности Збигнев Бжезинский еще в 1997 году предостерег Вашингтон об ошибке, которая может грозить ему тяжелыми последствиями.
Свое пророчество Бжезинский – американец польского происхождения – изложил в книге «Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы», где четко указал, что самой большой потенциальной опасностью для Соединенных Штатов станет альянс, между Китаем, Россией и Ираном.
«Хотя вероятность такой неожиданной ситуации минимальна, чтобы предотвратить это, Соединенные Штаты должны умело использовать геостратегические средства на западном, восточном и южном краях Евразии одновременно», – цитируют предупреждение Бжезинского китайские эксперты.
По мнению советника президента США, союз между Китаем, Россией и Ираном станет великим альянсом. Причем основой для объединения этих стран станет не общая идеология, а общее недовольство политикой Вашингтона. А значит их альянс можно будет назвать антигегемоническим.
Однако Бжезинский был уверен, что такое развитие событий маловероятно и станет возможным только в случае, если сами Штаты его спровоцируют, недальновидно начав проводить по отношению ко всем трем этим государствам враждебную политику.
И вот, констатируют китайские аналитики, спустя 26 лет произошло именно то, о чем предостерегал Бжезинский. Вашингтон обостряет отношения с Китаем, и даже развязал против него торговую войну. Кроме того, Соединенные Штаты своими санкциями против Ирана вынудили его возобновить ядерную программу и выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Ну а в рамках развязанного Штатами конфликта с Россией американцы оказывают на Москву беспрецедентное давление.
«Соединенные Штаты сегодня кажутся более агрессивными, чем когда-либо прежде, но все говорит о том, что предсказания Бжезинского, похоже, уже становятся реальностью», – рассуждают авторы Baijiahao.
Во всяком случае Россия выстраивает весьма тесные экономические, политические и военные связи с Китаем, а также реализует ряд совместных проектов с Ираном. И Китай с Ираном подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве сроком на четверть века.
При этом ВМС России, Китая и Ирана организовали совместные учения. На этом фоне стратегическое пространство США неуклонно сужается.
Проблема Соединенных Штатов, по мнению китайских аналитиков, заключается в том, что время грамотных экспертов, способных продуманно выстраивать международную стратегию, ушло в прошлое. Так Бжезинский при всем его цинизме и американском высокомерии, безусловно, не был глупцом и потому предупреждал будущие поколения политиков США о возможных опасностях.
Но к настоящему времени американские деятели сохранили только цинизм и высокомерие, начисто утратив экспертность.
«С точки зрения предотвращения союза между Китаем, Россией и Ираном у них, очевидно, не было долгосрочных стратегических соображений», – полагают авторы статьи.
Все это и привело к тому, что такое неблагоприятное для США предсказание Бжезинского уже сбывается. И поспособствовала этому исключительно глупость современных американских политиков.