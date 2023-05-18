«Пророчество Бжезинского сбывается». В Baijiahao напомнили об итогах глупой политики США

И вот, констатируют китайские аналитики, спустя 26 лет произошло именно то, о чем предостерегал Бжезинский. Вашингтон обостряет отношения с Китаем, и даже развязал против него торговую войну. Кроме того, Соединенные Штаты своими санкциями против Ирана вынудили его возобновить ядерную программу и выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Ну а в рамках развязанного Штатами конфликта с Россией американцы оказывают на Москву беспрецедентное давление.