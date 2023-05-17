Baza: неизвестные атаковали нефтеналивную станцию в Брянской области

Неизвестные совершили атаку из гранатомета на нефтеналивную станцию «Русснефти» в Брянской области. Информацию об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Оружие было прикреплено к дереву и приведено в действие дистанционно. Работники станции во время обхода обнаружили дыру размером 10х15 сантиметров в одном из резервуаров с нефтью.
Позднее был найден гранатомет РПГ-22, из которого производились выстрелы. В результате диверсии неизвестных преступников утечки топлива не произошло, никто из людей не пострадал.