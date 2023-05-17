Экс-советник Пентагона Макгрегор признал уничтожение очень важных целей под Киевом

По его словам, российские военные «точно знают» места концентрации бронетехники из США, Великобритании и Германии, уничтожая ее задолго до попадания на поле боя. Почти все ракетные удары попали по складам с боеприпасами и поставленным Западом новым оружием, например ЗРК Patriot и StormShadow, уточнил Макгрегор.