Экс-советник Пентагона Макгрегор признал уничтожение очень важных целей под Киевом

Взрывы под Киевом при ракетных ударах свидетельствуют об уничтожении важных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на YouTube-канале Redacted рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно», — заявил американский полковник.
По его словам, российские военные «точно знают» места концентрации бронетехники из США, Великобритании и Германии, уничтожая ее задолго до попадания на поле боя. Почти все ракетные удары попали по складам с боеприпасами и поставленным Западом новым оружием, например ЗРК Patriot и StormShadow, уточнил Макгрегор.
Россия стремится ослабить противовоздушную оборону Украины и открыть небо для интенсивной работы авиации. Она «достаточно преуспела» в этом, отметил полковник.