Российские специалисты использовали системы радиоэлектронной борьбы для взлома американских РСЗО HIMARS. Это серьезно ударило по возможностям ВСУ, пишет украинский обозреватель 19FortyFive Максим Скрипченко.
По словам журналиста, российские военные глушат сигналы HIMARS, из-за чего их ракеты не попадают по целям. Это во многом повлияло на способность армии Украины начать контрнаступление и ослабило ее потенциал наносить удары по инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Российской Федерации.
Газета Military Watch ранее писала, что на Западе до сих пор не могут понять, как именно у России получилось подавить передовые американские разработки. В публикации подчеркивалось, что запускаемые ВСУ ракеты все чаще сбиваются, а их точность сильно хромает.