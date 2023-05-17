Захарова осудила «Большую семерку» за обсуждение якобы ядерной «угрозы» от РФ в Хиросиме

Члены «Большой семерки» намерены обсудить ядерную «угрозу», которая якобы исходит от России, в ходе саммита G7 в Хиросиме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию.
Дипломат назвала это цинизмом и издевательством над здравым смыслом. Она напомнила, что Соединенные Штаты являются единственной страной в истории, которая применила ядерное оружие по японским городам.
«И это в Хиросиме, представляете. Поражает сочетание безграничного цинизма американцев и абсолютно печальной абсурдности решения японских организаторов», — возмутилась Захарова во время брифинга.
Представитель российского МИД также отметила, что существуют архивные доказательства того, что Вашингтон готовился к новым атакам. По ее словам, американцы планировали ядерные удары и по другим городам страны.