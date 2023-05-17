Диетолог Евстигнеева объяснила, как отказаться от вредных перекусов

Привычка регулярно перекусывать на ходу может спровоцировать развитие множества заболеваний, предупредила врач-диетолог Гузель Евстигнеева.
По ее словам, при каждом перекусе человек набирает дополнительные калории, причем новый прием пищи тормозит все процессы жиросжигания в организме. Также «кусочничество» приводит к скачкам уровня глюкозы в крови, что в последствии может вызвать сахарный диабет, отметила медик.
«Если вам захотелось перекусить, то можно использовать такие здоровые перекусы, как свежие овощи», — посоветовала специалист в эфире «Пятого канала».
Кроме того, избавиться от этой плохой привычки поможет исключение из рациона быстрых углеводов. Это хлеб, макароны, сладости и сахар в чистом виде, добавила эксперт. Помимо всего прочего, важно не забывать о физической активности, которая нормализует гормональный фон и поддерживает здоровый уровень инсулина, резюмировала Евстигнеева.