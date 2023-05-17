Диетолог Евстигнеева объяснила, как отказаться от вредных перекусов

Кроме того, избавиться от этой плохой привычки поможет исключение из рациона быстрых углеводов. Это хлеб, макароны, сладости и сахар в чистом виде, добавила эксперт. Помимо всего прочего, важно не забывать о физической активности, которая нормализует гормональный фон и поддерживает здоровый уровень инсулина, резюмировала Евстигнеева.