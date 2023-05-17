В НАТО прошло экстренное совещание из-за уничтожения ЗРК Patriot в Киеве

Учитывая, что основу ПВО этих авиабаз составляют системы Patriot, ситуация на фоне провала с ЗРК Patriot очень критичная, передает «Военное обозрение». Натовские военные лихорадочно ищут пути усиления ПВО в этих районах. Украинские источники утверждают, что ракетный удар России не только «повредил» ЗРК Patriot, но негативно отразился на имидже американских ПВО в целом.