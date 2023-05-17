В НАТО прошло экстренное совещание из-за уничтожения ЗРК Patriot в Киеве

Руководство НАТО провело в штаб-квартире экстренное совещание, на повестке стоял вопрос о состоянии противовоздушной обороны военных баз в Словакии и Польше, используемых в качестве хабов для поставки оружия на Украину.
Учитывая, что основу ПВО этих авиабаз составляют системы Patriot, ситуация на фоне провала с ЗРК Patriot очень критичная, передает «Военное обозрение». Натовские военные лихорадочно ищут пути усиления ПВО в этих районах. Украинские источники утверждают, что ракетный удар России не только «повредил» ЗРК Patriot, но негативно отразился на имидже американских ПВО в целом.
Генштаб Вооруженных сил Украины в стремлении выслужиться перед союзниками сообщил о якобы шести сбитых «Кинжалах». Но Киев переусердствовал, а в Вашингтоне теперь ищут пути выхода из этой ситуации. На текущий момент распространяется мнение, что якобы русским не удалось уничтожить комплекс.