Суд в Архангельске арестовал замминистра Шаповалова по делу о «мусорной коррупции»

Ломоносовский суд Архангельска вынес решение арестовать на два месяца заместителя министра природных ресурсов региона за преступление коррупционного характера при вывозе мусора, сообщает РИА Новости. Он будет под стражей до 15 июля.
По данным следствия, бизнесмен направил в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области заведомо ложную информацию о завышенных объемах отходов, несмотря на то, что компания большую часть мусора так и не доставила на полигоны.
Чиновник дал добро на получение субсидии на возмещение недополученных доходов. Организации перечислили около 18 млн рублей, которые потом были похищены.