Путин поручил кабмину создать концепцию развития автомобильного туризма в России

Правительство России до 15 июня текущего года должно подготовить и утвердить концепцию развития автомобильного туризма. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.
В частности, кабмину необходимо предусмотреть реализацию пилотного проекта по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток. Также важно определить условия развития всей необходимой для путешествий на машине инфраструктуры.
Пилотный маршрут включает в себя федеральные трассы «Россия» (Москва — Петербург) и «Восток» (Москва — Казань). Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на официальном сайте Кремля.