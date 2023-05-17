С Новым Годом!

Путин поручил кабмину создать концепцию развития автомобильного туризма в России

Общество
Путин поручил кабмину создать концепцию развития автомобильного туризма в России

Правительство России до 15 июня текущего года должно подготовить и утвердить концепцию развития автомобильного туризма. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

В частности, кабмину необходимо предусмотреть реализацию пилотного проекта по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток. Также важно определить условия развития всей необходимой для путешествий на машине инфраструктуры.

Пилотный маршрут включает в себя федеральные трассы «Россия» (Москва — Петербург) и «Восток» (Москва — Казань). Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на официальном сайте Кремля.

#путин #россия #автомобильный туризм