Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области из танка

Сообщения об обстреле ВСУ из танка Белгородской области не соответствуют действительности, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, 17 мая некоторые СМИ распространили информацию о том, что украинские войска впервые открыли огонь из танковых орудий по региону, однако она оказалась ложной.
«Мы взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками, перепроверили – неправда», — объяснил Гладков.
Губернатор добавил, что информация об обстреле украинскими войсками населенного пункта в Валуйском районе фосфорными снарядами 16 мая также проверяется следственными органами.