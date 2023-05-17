Байден заявил, что продолжит переговоры о бюджете во время саммита «Большой семерки»

Действующий хозяин Белого дома Джозеф Байден будет поддерживать связь со своей командой по переговорам о недопущению дефолта даже во время саммита «Большой семерки». Соответствующее заявление 17 мая сделал сам глава американского государства.
Напомним, что председательство в «Группе семи» в 2023 году перешло к официальному Токио. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
По словам нынешнего президента Соединенных Штатов, его контакты по поводу дефолта будут постоянными. Об этом он сообщил в процессе общения с представителями СМИ.
Ранее европейские пользователи Twitter сочли Байдена недееспособным. Так они прокомментировали высказывание лидера о демократиях в западном полушарии.