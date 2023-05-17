МИД России констатировал утрату авторитета G7 из-за политической пропаганды

Страны G7 растеряли свой авторитет, распространяя политическую пропаганду на мировой арене. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что «Большая семерка» не смогла разрешить кризис 2008 года. Страны G7 осознают собственную уязвимость, поэтому пытаются диктовать свою волю другим государствам.
«На сегодняшний день "Семерка" полностью утратила свой авторитет, это еще раз подтвердило создание "Двадцатки"», — подчеркнула Захарова.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что страны G7 на саммите в Японии планируют принять меры в отношении России.