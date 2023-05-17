Диетолог Макиша предостерегла от частого употребления гречки

Чрезмерное употребление гречки может спровоцировать ряд заболеваний, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта, предупредила врач-диетолог Марина Макиша.
По ее словам, если есть эту крупу каждый день, можно серьезно навредить своему желудку. Таким мнением специалист поделилась в беседе с порталом «О красоте онлайн».
«Как и с любыми продуктами, все хорошо в меру. Не надо сидеть на гречневой диете и есть гречку килограммами», — отметила эксперт.
Если соблюдать эту рекомендацию, то гречка считается самой полезной крупой. В ней содержится большое количество витаминов, особенно группы B, минералов и клетчатки, резюмировала медик.