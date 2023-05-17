В Евросоюзе предложили ослабить санкции для облегчения ухода европейских компаний из РФ

Представители Еврокомиссии выдвинули предложение об ослаблении введенных санкций для ряда европейских компаний в процессе обсуждения 11-го пакета ограничительных мер. Об этом сообщает EUObserver.
Такой шаг нужен для того, чтобы зарубежные предприятия смогли легче покинуть российский рынок до 31 августа 2023 года.
Инициатива поможет европейским организациям уйти из России без лишних трудностей. Так, у компаний появится возможность продать свои активы и провести финансовые операции с компаниями и физическими лицами в РФ, в отношении которых введены западные ограничения.