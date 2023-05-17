«Взрыв складов ВСУ в Хмельницком». Подоляка указал на подозрительное поведение Запада

Европейские страны замалчивают информацию о последствиях взрыва складов украинской армии в городе Хмельницкий, на которых могли храниться британские снаряды с урановыми сердечниками. И эта их попытка сделать вид, что ничего не происходит, может указывать на то, что у Запада «рыльце в пушку».