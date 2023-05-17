«Взрыв складов ВСУ в Хмельницком». Подоляка указал на подозрительное поведение Запада

Европейские страны замалчивают информацию о последствиях взрыва складов украинской армии в городе Хмельницкий, на которых могли храниться британские снаряды с урановыми сердечниками. И эта их попытка сделать вид, что ничего не происходит, может указывать на то, что у Запада «рыльце в пушку».
Такое мнение в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале высказал военный блогер и журналист Юрий Подоляка.
Ранее СМИ сообщили, что в восточных районах Польши в середине мая был зафиксирован всплеск уровня висмута – элемента, характерного для процесса распада обедненного урана.
По мнению Юрия Подоляки этот всплеск может быть последствием взрывов на украинских военных складах в Хмельницком, где могли в числе прочего храниться боеприпасы с обедненным ураном. Эти снаряды, предназначенные для танков Challenger, ранее пообещала передать ВСУ, и вероятно передала, Великобритания.
Само появление информации о многократном увеличении содержания висмута в пробах воздуха, уверен журналист, является поводом, чтобы задать острые вопросы об инциденте.
«Я не физик-ядерщик, не специалист, чтобы давать квалифицированные комментарии. Но я понимаю, что, если отслеживают – значит, надо отслеживать. То, что отслеживать не надо, они не отслеживают. Это железобетонная логика – никуда не денешься, – подчеркнул Подоляка. – Значит, какой-то элемент опасности это все-таки представляет. Зафиксировано в шесть-семь раз увеличение концентрации – это очень много. Насколько это влияет на здоровье – я не доктор, но это уже достойно того, чтобы обратить внимание».
Обычно, напомнил Подоляка, подобные ЧП в Европе привлекают большое внимание и сопровождаются множеством комментариев экспертов. Но в случае со скачком висмута в городе Люблин и его окрестностях европейцы хранят подозрительное молчание, также, как и по поводу мощных взрывов на оружейных складах в Хмельницком.
Любые изотопы висмута, добавил блогер, распадаются быстро, но это не значит, что для людей воздействие этого элемента не несет никакой опасности.
Единственное, что может объяснить такое странное молчание западного сообщество, это причастность Европы и Соединенных штатов к урановой катастрофе.
«Хочу сравнить ситуацию с аварией на Чернобыльской АЭС. Когда произошла катастрофа, все европейские мониторинговые комитеты, способные это отследить, забили в набат», – напомнил эксперт.
А сейчас, подчеркивает он, картина совершенно противоположная – Запад делает вид, что, мол, ничего нет, никто ничего не знает и знать не хочет.
И для Запада такое поведение является нормальным, когда у него у самого «рыльце в пушку», заключил Юрий Подоляка.