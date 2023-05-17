Продюсер Дзюник высказался о попытке Вайкуле заработать на уехавших из России коллегах

Народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле, анонсировавшая участие в ее фестивале признанных в России иноагентами звезд, пытается заработать на своих коллегах. Такое мнение высказал продюсер Леонид Дзюник.
Ранее Вайкуле заявила, что на фестивале «Рандеву» в Юрмале выступят признанные в России иноагентами комик Семен Слепаков✱ и лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич✱. Продюсер высказал мнение, что артисты более высокого уровня участвовать в мероприятии не желают.
«У меня такое ощущение, что к Лайме Вайкуле никто нормальный и действительно интересный артист не приедет. Она собирает всех, кто уехал из нашей страны, кто оскорбляет Россию, ее граждан, наших ребят, которые освобождают русскую землю», — цитируют Дзюника «Народные Новости».
Собеседник агентства также добавил, что Вайкуле собирает всех этих артистов и считает себя продюсером. Те же, в свою очередь, соглашаются, поскольку не знают, как им быть после отъезда из России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами