Москва уведомила ООН об угрозах в адрес россиян со стороны главы ГУР Украины Буданова

Постоянное представительство РФ в ООН уведомило Совет Безопасности об угрозах в адрес россиян со стороны главы украинской разведки Кирилла Буданова. Соответствующее письмо направил постпред Василий Небензя.
В документе содержится заявление начальника ГУР, в котором он обещает «убивать россиян» по всему миру. Москва считает, что речь идет о подстрекательстве к насилию по национальному признаку, подчеркнул постпред в письме.
Также Небензя обратил внимание на опрос, который проводится одним из украинских информагентств. В нем пользователям предлагается выбрать следующую жертву киевского режима, добавил дипломат.