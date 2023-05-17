Ведущий Соловьев: Чубайс предал Путина за израильский паспорт

Бывший руководитель Роснано Анатолий Чубайс заплатил очень высокую «цену» за израильский паспорт. Такую неожиданную правду раскрыл российский тележурналист Владимир Соловьев.
Ранее на просторах интернета были обнародованы снимки, на которых запечатлены бывший чиновник вместе с супругой Авдотьей Смирновой в здании израильского МВД. Ряд зарубежных изданий выразили уверенность в том, что экс-глава Роснано явился в ведомство для получения местного паспорта.
Ведущий в эфире «Соловьев Live» не только согласился с мнением СМИ, но и рассказал, какую цену мог заплатить Чубайс за гражданство еврейского государства.
«Чубайс – человек, который несколько раз предал Путина. Несколько раз! И предаст еще. Наверняка за свое право жить в Израиле – а мы понимаем, что его плотненько взяли все возможные разведки», — сказал тележурналист.
Ранее Соловьев сообщил, что Чубайс питает к нему чувство ненависти. По мнению ведущего, причина кроется в том, что журналист отнял у экс-главы Роснано страну, которую тот грабил.