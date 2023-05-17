Ведущий Соловьев: Чубайс предал Путина за израильский паспорт

Ранее на просторах интернета были обнародованы снимки, на которых запечатлены бывший чиновник вместе с супругой Авдотьей Смирновой в здании израильского МВД. Ряд зарубежных изданий выразили уверенность в том, что экс-глава Роснано явился в ведомство для получения местного паспорта.