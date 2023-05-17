Der Spiegel: Бербок второй раз выбилась из графика из-за поломки правительственного борта

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь была вынуждена менять рабочий график из-за поломки правительственного авиаборта. О нештатной ситуации рассказали авторы немецкого журнала Der Spiegel.
В издании сообщили, что самолет главы МИД ФРГ застрял в Катаре из-за технической неисправности. Бербок должна была лететь в Берлин после турне по странам Персидского залива, но вынуждена задержаться.
Аналогичная история произошла с дипломатом двумя днями ранее, напомнили журналисты. Тогда воздушное судно не смогло вовремя покинуть Саудовскую Аравию, и министр прибыла в Катар с двухчасовым опозданием.