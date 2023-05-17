Бензин Аи-95 впервые подскочил в цене выше 61 тысячи рублей за тонну

Тонна бензина Аи-92 тем временем подорожала на 1,35% — до 52,99 тыс. рублей. Тонна летнего дизтоплива стала дороже на 0,6% (50,838 тыс. руб.), топочного мазута — на 3,2% (14,128 тыс. руб.). Стоимость авиакеросина по результатам завершившихся сегодня торгов упала на 0,8% и составила 65,444 тыс. рублей за одну тонну.