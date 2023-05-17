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Бензин Аи-95 впервые подскочил в цене выше 61 тысячи рублей за тонну

Экономика
Бензин Аи-95 впервые подскочил в цене выше 61 тысячи рублей за тонну

Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части РФ в конце торговой сессии впервые преодолела отметку в 61 тыс. рублей за тонну. Об этом гласит статистика Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена этого вида горючего обновляет рекорд вторые сутки подряд. За день она увеличилась на 1,32% — до 61,409 тыс. рублей за тонну, что стало новым максимумом.

Тонна бензина Аи-92 тем временем подорожала на 1,35% — до 52,99 тыс. рублей. Тонна летнего дизтоплива стала дороже на 0,6% (50,838 тыс. руб.), топочного мазута — на 3,2% (14,128 тыс. руб.). Стоимость авиакеросина по результатам завершившихся сегодня торгов упала на 0,8% и составила 65,444 тыс. рублей за одну тонну.

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