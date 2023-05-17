Роспотребнадзор признал незаконной продажу в Перми кофе с грудным молоком

Региональное управление Роспотребнадзора по Пермскому краю признало незаконной продажу кофе с содержанием человеческого грудного молока. Об этом сообщило агентство URA.RU.
По информации ведомства, экстравагантный напиток продавался в одном из местных кафе. Роспотребнадзор направил туда предписание о прекращении продаж.
«Грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов. Реализация его под видом пищевых продуктов запрещена», — заявили в управлении.
Ранее сообщалось, что одно из пермских кафе получило популярность за счет продажи кофе с грудным молоком, на что обратил внимание депутат краевого заксобрания Олег Постников — именно он обратился в Роспотребнадзор для проведения проверки.
Представители Роспотребнадзора отмечают, что приобретать такой продукт следует только у проверенных производителей, которые имеют соответствующие разрешительные документы.