«Собирайтесь, выстраивайте боевые порядки, я готов»: Пригожин обратился к бюрократической элите России

Пригожин отметил, что его нередко упрекают в якобы «намерении» стать героем с целью реализовать свои «политические амбиции». Кроме того, критики зачастую видят в «бахмутской мясорубке» не попытку спасти российскую армию, а исключительно способ «войти в историю», подчеркнул предприниматель.