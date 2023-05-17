«Собирайтесь, выстраивайте боевые порядки, я готов»: Пригожин обратился к бюрократической элите России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин проанализировал популярные слухи о себе, распространяемые бюрократической элитой и подконтрольными им Telegram-каналами. По мнению бизнесмена, речь идет о попытках «повысить градус» с целью организовать коллективную борьбу с ним.
Пригожин отметил, что его нередко упрекают в якобы «намерении» стать героем с целью реализовать свои «политические амбиции». Кроме того, критики зачастую видят в «бахмутской мясорубке» не попытку спасти российскую армию, а исключительно способ «войти в историю», подчеркнул предприниматель.
«Их философия заключается в том, что в историю могут войти только они, а создавать эту историю, работать и погибать за Родину должны другие», — отметил создатель «оркестра».
Между тем, любая встречная критика воспринимается бюрократической элитой как попытка «ущипнуть» президента РФ. По мнению бизнесмена, такое поведение объясняется «принципом коллективно паразита».
«Когда ты чувствуешь опасность, нужно заявлять, что это была опасность более высокому уровню. Потому что более высокий уровень тебя должен от этой опасности защитить», — растолковал Пригожин.
Предприниматель подчеркнул, что подобное поведение продиктовано намерениями «поднять градус». Таким образом бюрократическая элита пытается организовать коллективную борьбу.
«Господа бюрократы! Собирайтесь, выстраивайте свои боевые порядки. Я к этому полностью готов», — обратился к недоброжелателям основатель ЧВК «Вагнер».
В завершение предприниматель рассказал, как бюрократы представляют себе великую Россию. Приоритетными для них являются личный комфорт и право наслаждаться собственной властью. В то же время для обычного человека это понятие включает гораздо большее, подытожил Пригожин.