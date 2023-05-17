Посол Индонезии: наша страна не собирается вводить квоты для иностранных туристов

Индонезийский дипломат сообщил, что предложение о введении квот для туристов из-за рубежа было ранее высказано губернатором курортного острова, однако никто в правительстве его не поддержал. Бали остается неограниченно доступным, равно как и другие курорты страны. Для его посещения не придется оформлять никаких дополнительных документов и разрешений, заверил посол.