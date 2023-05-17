Посол Индонезии: наша страна не собирается вводить квоты для иностранных туристов

Власти Индонезии не планируют введение квот для иностранных туристов. Об этом заявил посол островного государства в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
Со слов посла страны, российские туристы, как и гости из других стран, могут свободно отправляться на любой курорт Индонезии, в том числе и на Бали, передает независимое интернет-издание «Дни24».
Индонезийский дипломат сообщил, что предложение о введении квот для туристов из-за рубежа было ранее высказано губернатором курортного острова, однако никто в правительстве его не поддержал. Бали остается неограниченно доступным, равно как и другие курорты страны. Для его посещения не придется оформлять никаких дополнительных документов и разрешений, заверил посол.
Таварес, впрочем, не исключил, что когда-нибудь власти Индонезии задумаются все-таки о введении туристических квот для иностранцев. Однако процесс этот достаточно сложный и трудоемкий, поэтому в одночасье этого не произойдет.