Прогноз знаменитого политолога Збигнева Бжезинского, посвященный судьбе США, начал сбываться. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.
Американский эксперт в 1997 году написал работу под название «Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегическик императивы». В ней он предупредил США об опасности союза России, Китая и Ирана.
Вашингтон развязал экономическую войну с Москвой и Пекином, а Тегеран заставил покинуть Договор о нераспространении ядерного оружия. Бжезинский предупреждал, что Белому дому необходимо быть осмотрительнее на всех направления: западном, восточном и южном. Однако американские власти не учли совет политолога, передает «ПолитРоссия».
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин призывает Вашингтон прекратить подавлять его в научно-технической области.