Вашингтон развязал экономическую войну с Москвой и Пекином, а Тегеран заставил покинуть Договор о нераспространении ядерного оружия. Бжезинский предупреждал, что Белому дому необходимо быть осмотрительнее на всех направления: западном, восточном и южном. Однако американские власти не учли совет политолога, передает «ПолитРоссия».