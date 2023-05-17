Австрийцев порадовало уничтожение американского ЗРК Patriot российским «Кинжалом»

Факт уничтожения на Украине американского зенитно-ракетного комплекса Patriot российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» негативно повлияет на его спрос на рынке оружия. К такому выводу пришли читатели австрийского издания Exxpress.
Под статьей издания комментаторы обратили внимание на то, что западные СМИ приуменьшают ущерб, нанесенный российскими военными. Они сравнили Patriot с «мусором» и подчеркнули, что после удара «Кинжалами» не остается ничего, кроме крошек.
«Американцы снова сели в лужу. Их хваленое и очень дорогое "супероружие" оказалось бесполезным против российских ракет», — констатирует пользователь.
Именно поэтому Китай, Турция и Индия закупают С-400 в России, а не Patriot в США. Скоро американцы уступят свою долю на рынке вооружений Москве и Пекину, убежден другой комментатор. Участники обсуждения называют Patriot третьесортной дорогостоящей системой, не способной противостоять российским истребителям.
Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении в Киеве американской ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой «Кинжал».