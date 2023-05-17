«Конец через Китай» и «воскрешение из мертвых»: что говорили афонские старцы про XXI век

Восстановление монархии, воссоединение русских и греков, а также некие «резкие изменения» — это лишь немногие пророчества из всех тех, что в свое время делали православные старцы про будущее России в XXI веке. На события, которые могут произойти в нынешнем столетии, обратили внимание обозреватели интернет-ресурса «Русская семерка».
Как выяснили авторы материала, в 2001 году удалось расшифровать записи афонского старца Иосифа. Согласно его писаниям, произойдет «слияние двух православных народов» — русских и греков. Провидец говорил, что турки пойдут в Грецию, а Россия придет на помощь.
«На территории бывшей Византийской империи будет большое побоище. Только погибших будет около 600 миллионов человек», — отмечал Иосиф.
Судя по анализу записей монаха, который выполнили современные специалисты, России придется противостоять всему блоку НАТО. В итоге этой борьбы возродится православие, причем не только на российской территории, но и во всем мире, гласят древние заметки.
Другой православный старец — схииеромонах Аристоклий Афонский — говорил о том, что жизнь на планете станет «совсем другой». По его словам, изменения наступят «сразу» и они будут «кардинальные».
«Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но ненадолго, — говорил пророк. — Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша Родина и будет, как маяк во тьме для всех».
Правда, пророк не уточнил конкретные даты, но предупредил: перемены последуют за природной катастрофой. После глобального потрясения важную роль для всего человечества сыграет именно Россия.
Одно из предсказаний другого провидца — святителя Феофана Полтавского — имеет точную дату. В 1930 году он предрекал России восстановление «монархии и самодержавной власти». Править государством будет человек, которого «избрал Господь», утверждал он.
«Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли. <…> Самим Богом будет поставлен сильный царь на престоле», — предрекал Феофан Полтавский.
Старец в своих пророчествах также писал, что Россия «воскреснет из мертвых, и весь мир удивится».
Святая Матрона Московская, которая предсказывала отречение российского императора Николая II от престола, Гражданскую войну, начало Великой Отечественной войны и смерть Иосифа Сталина, спрогнозировала ряд событий для всего мира в 2023 году. Какие государства изменятся до неузнаваемости, а также, что ждет Россию — в материале «ПС».