«Конец через Китай» и «воскрешение из мертвых»: что говорили афонские старцы про XXI век

Восстановление монархии, воссоединение русских и греков, а также некие «резкие изменения» — это лишь немногие пророчества из всех тех, что в свое время делали православные старцы про будущее России в XXI веке. На события, которые могут произойти в нынешнем столетии, обратили внимание обозреватели интернет-ресурса «Русская семерка».