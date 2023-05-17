Захарова сообщила о визите главы МИД Узбекистана Саидова в Москву для встречи с Лавровым

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов прибудет в Москву для встречи с коллегой из России Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат сообщила, что визит Саидова запланирован на 21–22 мая. Министры обсудят двустороннее сотрудничество, а также вопросы в сфере экономики и торговли.
«Планируется рассмотреть ключевые интеграционные процессы на евразийском пространстве, а также общезначимые проблемы для государств континента», — отметила Захарова.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что спецпосланник Китая Ли Хуэй прибудет в Москву к концу месяца после посещения стран Европы и Украины.