СК провел обыски в охранной компании, не пустившей Бастрыкина на намыв Васильевского острова

Следователи из Москвы приехали в Петербург, чтобы провести обыски в охранной компании «Агис», сотрудники которой 14 мая не пустили главу СК России Александра Бастрыкина на стройплощадку на намыве Васильевского острова, сообщает «Фонтанка».
Следственные мероприятия прошли в офисе организации, расположенной на углу Саперного переулка и улицы Радищева. Правоохранители изъяли документы и оружие, которое было официально зарегистрировано.
Третье дело по северному намыву — о «нарушении правил охраны окружающей среды» — было возбуждено в начале мая. Его лично подписал Александр Бастрыкин, однако накануне его отменила Генпрокуратура. СКР возбудил его снова.