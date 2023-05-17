В Киеве заявили, что комплекс Patriot «уцелел» после удара российского «Кинжала»

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что американский ЗРК Patriot, попавший под удар российской ракеты «Кинжал» якобы уцелел и даже остается на боевом дежурстве.
В комментарии для AFP он заверил, что система «в рабочем состоянии». При этом деталей чиновник раскрывать не стал.
«Не волнуйтесь, с Patriot все в порядке. Она в рабочем состоянии», — сказал Игнат.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в украинской столице был уничтожен американский комплекс Patriot. Киевские власти пытались отрицать произошедшее. При этом в США заявили, что система получила повреждения и, предположительно, подлежит восстановлению.