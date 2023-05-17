В Киеве заявили, что комплекс Patriot «уцелел» после удара российского «Кинжала»

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в украинской столице был уничтожен американский комплекс Patriot. Киевские власти пытались отрицать произошедшее. При этом в США заявили, что система получила повреждения и, предположительно, подлежит восстановлению.