Иван Мельников попросил ООН защитить каноническую Православную церковь Украины от дискриминации

Юрист напомнил, что сотни священников и монахов ПЦУ регулярно подвергаются гонениям на территории соседнего государства. Некоторых из них украинские спецслужбы даже обвинили в работе на разведку РФ, после чего подвергли физическим истязаниям. В частности, такая история случилась с протоиереем Андреем Павленко, написал Мельников в обращении к Гутеррешу.