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Иван Мельников попросил ООН защитить каноническую Православную церковь Украины от дискриминации

Политика
Иван Мельников попросил ООН защитить каноническую Православную церковь Украины от дискриминации

Организация Объединенных Наций должна пресечь дискриминацию представителей канонической Православной церкви Украины. С таким призывом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу обратился вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Юрист напомнил, что сотни священников и монахов ПЦУ регулярно подвергаются гонениям на территории соседнего государства. Некоторых из них украинские спецслужбы даже обвинили в работе на разведку РФ, после чего подвергли физическим истязаниям. В частности, такая история случилась с протоиереем Андреем Павленко, написал Мельников в обращении к Гутеррешу.

«Позже его приговорили к 12 годам тюрьмы, несмотря на многочисленные нарушения в судебном процессе, и позже он был обменян как военнопленный», — цитирует правозащитника Федеральное агентство новостей.

Также юрист напомнил генсеку Организации, что свыше 220 монахов из Киево-Печерской лавры рискуют потерять место жительства. Сотни последователей ПЦУ также находятся в опасности, уведомил Гутерреша Мельников.

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