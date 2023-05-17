Иван Мельников попросил ООН защитить каноническую Православную церковь Украины от дискриминации

Организация Объединенных Наций должна пресечь дискриминацию представителей канонической Православной церкви Украины. С таким призывом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу обратился вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Юрист напомнил, что сотни священников и монахов ПЦУ регулярно подвергаются гонениям на территории соседнего государства. Некоторых из них украинские спецслужбы даже обвинили в работе на разведку РФ, после чего подвергли физическим истязаниям. В частности, такая история случилась с протоиереем Андреем Павленко, написал Мельников в обращении к Гутеррешу.
«Позже его приговорили к 12 годам тюрьмы, несмотря на многочисленные нарушения в судебном процессе, и позже он был обменян как военнопленный», — цитирует правозащитника Федеральное агентство новостей.
Также юрист напомнил генсеку Организации, что свыше 220 монахов из Киево-Печерской лавры рискуют потерять место жительства. Сотни последователей ПЦУ также находятся в опасности, уведомил Гутерреша Мельников.