Объем замороженных Германией российских активов составил 5,23 млрд евро

Объем замороженных немецкими властями российских активов составил 5,23 млрд евро по данным на 12 апреля, сообщила представитель минфина европейской страны.
Согласно имеющимся данным, более точную информацию о сумме заблокированных активов РФ нужно узнать в Германском федеральном банке (Бундесбанке).
Всего страны Европейского союза заморозили порядка 300 млрд евро активов Банка России и 20 млрд евро российских предпринимателей.
Ранее стало известно о намерении Еврокомиссии сделать исключения из некоторых антироссийских санкций, что позволит европейским компаниям проще прекратить деятельность в России.