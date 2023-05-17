Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца

Черноморская зерновая инициатива будет продлена еще на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, зерновая сделка пролонгируется на два месяца. Турецкие власти сделают все возможное для полного выполнения этих договоренностей, добавил Эрдоган.
Он добавил, что Анкара получила гарантии от «друзей из России» о свободном выходе российских грузовых судов из портов Николаев и Ольвия.
Зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю. Регулированием движения танкеров занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.