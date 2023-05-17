Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца

Зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю. Регулированием движения танкеров занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.