«Решил подстраховаться». Байден отменил тихоокеанское турне из-за выборов 2024 года

Петров полагает, что американский политик последовал советам медиков и сократил длительное турне, пожертвовав теми мероприятиями, которые счел менее важными. Например, от поездки в Японию Байден не отказался: там будут решаться многие «интенсивные вопросы», по которым, возможно, возникнут разногласия. Соответственно, они требуют урегулирования как на месте, так и в дальнейшем — на это потребуется определенное время, обратил внимание политолог.