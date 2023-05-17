«Решил подстраховаться». Байден отменил тихоокеанское турне из-за выборов 2024 года

Американский президент Джозеф Байден сократил свое зарубежное турне, отменив визит в Австралию и Папуа — Новую Гвинею (ПНГ), сообщила пресс-служба Белого дома. Согласно заявлению, политик вернется в Соединенные Штаты сразу после завершения саммита G7 в Японии, который пройдет с 19 по 21 мая.
Ожидалось, что Байден прибудет в ПНГ в понедельник, 22 мая. Местные власти планировали объявить день государственным праздником, а сам визит называли «историческим».
Это была бы первая поездка действующего президента США на территорию одного из островных государств Тихоокеанского региона, однако его планы резко изменились. Хозяину Белого дома, по заверениям пресс-службы, потребовалось срочно решить проблему государственного долга — Байден примет участие во встречах с руководством Конгресса, чтобы «не допустить дефолта».
Как отметила старший преподаватель кафедры исследований в области безопасности в университете Мэсси в Новой Зеландии Анна Поулз, лидеры Тихоокеанского региона поймут его решение, но есть нюансы.
«Отмена продемонстрировала, как внутренняя политика США может подорвать внешнеполитическую повестку дня страны, — сказал Поулз. — К сожалению, это говорит о модели поведения, которая заставляет многих в регионе рассматривать США как ненадежного партнера».
Подготовка к долгожданному визиту Байдена в столице островного государства — Порт-Морсби — заняла около полугода, сообщает The Associated Press (AP). Полиция ужесточала меры безопасности, планировалось закрытие воздушного пространства страны и массовое перекрытие дорог в городе, жители готовили приветственные баннеры.
«Для меня большая честь, что он [Байден — Прим. ред.] выполнил свое обещание посетить нашу страну», — прежде писал премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе в соцсетях.
Люди готовились петь и танцевать на улицах в буквальном смысле: студенты и танцевальные коллективы собиралась выстроиться вдоль пути следования кортежа иностранного гостя. Теперь же многие жители Папуа — Новой Гвинеи разочарованы, они чувствуют себя «подавленными» и «деморализованными», отмечают журналисты AP.
«Мы разочарованы тем, что этот исторический визит был отменен, поскольку мы хорошо подготовились, потратили много времени, усилий и энергии на его подготовку, и мы все с нетерпением ждали этого визита», — заявил губернатор Порт-Морсби и Национального столичного округа Пауэс Паркоп, передает The Guardian.
Помимо удовлетворения праздного интереса и желания хотя бы «мельком увидеть» американского президента, премьер Марапе рассчитывал также на подписание двух соглашений о безопасности — сотрудничестве с США в области обороны и наблюдении за морским пространством.
В Сиднее, куда Байден намеревался отправиться после ПНГ, должна была пройти встреча с лидерами Австралии, Японии и Индии, но австралийский премьер Энтони Альбанезе подтвердил, что и это мероприятие было отменено. В Белом доме дипломатично отреагировали на срыв переговоров, указав, что Вашингтон надеется «найти другие способы взаимодействия» в наступающем году.
Вероятно, в данной ситуации Байден иначе расставил приоритеты. В беседе с «Политикой Сегодня» историк-американист, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров назвал три обстоятельства, которые в совокупности повлияли на отмену «исторической» поездки.
По мнению собеседника издания, это загруженный график и его влияние на здоровье 80-летнего президента, политическая ситуация в самих Соединенных Штатах, а также предстоящий саммит «Большой семерки».
Петров полагает, что американский политик последовал советам медиков и сократил длительное турне, пожертвовав теми мероприятиями, которые счел менее важными. Например, от поездки в Японию Байден не отказался: там будут решаться многие «интенсивные вопросы», по которым, возможно, возникнут разногласия. Соответственно, они требуют урегулирования как на месте, так и в дальнейшем — на это потребуется определенное время, обратил внимание политолог.
«Самое важное, наверное, это ситуация, связанная с госдолгом. <...> Cумма, действительно, сложнопредставляемая — идут серьезные дискуссии по поводу сокращения трат и предотвращения дальнейшего роста долга», — отметил еще один фактор эксперт.
Впрочем, вопрос поднятия потолка госдолга регулярно возникал в США и в прошлом. Более того, Байден буквально на днях говорил о прогрессе в переговорах по этой проблеме и был весьма оптимистичен. Поэтому, продолжил политолог, можно предположить, что хозяин Белого дома решил «подстраховаться». Начинать предвыборную кампанию практически с технического дефолта — крайне «неприятная штука», заключил Петров.
В начале апреля Джозеф Байден отправился в четырехдневное турне в Северную Ирландию и Республику Ирландия. Демократ прихватил целую делегацию родственников и эксперты допускают, что поездка состоялась лишь из-за желания посетить места предков. На фоне отказа политика посетить коронацию Карла III в Великобритании и подозрений в ненависти президента США к британцам разгорелся крупный скандал. Подробности — в статье «ПС».