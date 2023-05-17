«Начинаются смотрины». Евстафьев рассказал о желании Лондона заменить Зеленского

Результатом европейского турне украинского лидера Владимира Зеленского стало отчетливое понимание западными странами, что он больше не может исполнять функции президента страны. И сейчас Запад начинает смотрины, чтобы определиться с кандидатурой того, кто придет на смену нынешнему президенту Украины.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, который прокомментировал сообщение американского журналиста-расследователя Сеймура Херша о том, что ряд западных стран втайне призывают украинского президента Владимира Зеленского завершить конфликт с РФ.
Как заявил по этому поводу Дмитрий Евстафьев, скорее всего, данная информация является видоизмененной и ее специально подсунули Сеймуру Хершу.
Ранее Сеймур Херш, ссылаясь на данные, якобы известные Центральному разведуправлению США, сообщил, что возглавляемая Польшей группа западных стран тайно обращается к Владимиру Зеленскому с призывом найти способ «положить войне конец, даже если для этого ему придется уйти в отставку».
В эту группу стран, по информации ЦРУ, помимо Польши, входят также Литва, Латвия, Эстония и Венгрия.
«Если переходить на профессиональный язык, которым пользуются медиа-технологи, боюсь, что в этот раз Сеймуру Хершу всучили "куклу", то есть меченую информацию, для того, чтобы выявить источник, каналы и так далее, – предположил Евстафьев. – Вот в данном случае я сыграю в Станиславского и скажу: "Не верю!". <…> Наш противник в этой гибридной войне – довольно умный. Поэтому просто какую-то липу, тем более Сеймуру Хершу, невозможно всучить, поэтому всучили видоизмененную информацию, на которую Херш повелся».
Также политолог добавил, что в озвученном списке стран «забыли» или намеренно не стали упоминать главную страну – Великобританию, которая является кукловодом нынешнего обострения ситуации вокруг Украины.
А на самом деле ситуация такова, что эта группа стран во главе с Великобританией, посмотрев на поездку Владимира Зеленского по европейским странам, и оценив его психофизиологическое и органолептическое состояние, мужественно констатировала тот факт, что такой человек больше не может выполнять функции украинского президента.
Поэтому в информационное поле и была запущена информация о необходимости заканчивать конфликт, даже ценой отставки Зеленского. Просто эти страны начинают смотрины и выбирают, кого вместо Зеленского поставить во главе Украины. И именно это там сейчас обсуждается, убежден Евстафьев.