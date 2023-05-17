«Начинаются смотрины». Евстафьев рассказал о желании Лондона заменить Зеленского

А на самом деле ситуация такова, что эта группа стран во главе с Великобританией, посмотрев на поездку Владимира Зеленского по европейским странам, и оценив его психофизиологическое и органолептическое состояние, мужественно констатировала тот факт, что такой человек больше не может выполнять функции украинского президента.