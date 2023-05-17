Минобороны Британии: еще рано говорить о членстве Украины в НАТО

Обсуждать присоединение Украины к НАТО еще рано. Соответствующее заявление сделал глава британского минобороны Бен Уоллес с коллегой из ФРГ Борисом Писториусом.
Руководитель военного ведомства объяснил свою позицию продолжением боевых действий в зоне конфликта. По его словам, в данный момент важно добиться стабильности в регионе. Уоллес также отметил, что после этого Запад может помочь Киеву в защите своей страны.
«Не прямо сейчас, не сейчас», — ответил британский министр на вопрос о вступлении Украины в Альянс.
Ранее глава Правительства Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что Киев не сможет стать участницей НАТО до окончания конфликта в регионе.