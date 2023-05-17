«МК»: на Западе забили тревогу из-за уничтоженного на Украине американского ЗРК Patriot

США оказались в крайне неудобном положении из-за уничтоженного на Украине зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщает «МК».
Как подчеркнули аналитики, самый дорогостоящий ЗРК в мире и символ американской оборонной промышленности проиграл в схватке с российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», чем вызвал обеспокоенность у западных правительств.
Дело в том, что США активно снабжали системами Patriot союзников по НАТО. Кроме того, эти комплексы размещены в Южной Корее и на Тайване.
Ранее у Вашингтона уже были проблемы с Patriot. В Саудовской Аравии они не справились с перехватом беспилотников. Оправдываясь, американцы утверждали, что комплексы предназначены для нейтрализации более крупных целей.